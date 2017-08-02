Grup Hepsi'nin 'Yasemin'i şimdi ne yapıyor?

Magazin - 03 Ağustos 2017 02:00

İlk olarak gruptan Gülçin'in ayrılması sonrası sessizliğe bürünen Grup Hepsi uzun zamandır yeni projeler yapmıyor.Peki Grup Hepsi üyelerinden biri olan Yasemin Yürük şimdi ne yapıyor son hali nasıl oldu? Yasemin Yürük bol bol spor yapıyor ve bu anları Instagram hesabından paylaşamayı ihmal etmiyor. Müzik kariyerinden sonra oyunculuk kariyerine adım atan Yasemin Yürük bir internet dizisinde rol alıyor. Grup Hepsi grubundan Gülçin hariç, diğer arkadaşlarıyla görüşen Yasemin Yürük aynı zaman da kişisel koçluk da yapıyor.1986 İstanbul doğumlu olan Yasemin Yürük İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale bölümünden mezun. Şan ve tiyatro dersleri alan Yasemin Yürük çok sayıda da reklam seslendiriyor.Kaynak: cnnturk.com