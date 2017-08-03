Göztepe'de ayrılık!

TRANSFERDE son olarak Finlandiya ekibi Kasipalloseura Riihimaen'den Ukraynalı sol oyun kurucu Mykhaylo Krivchikov ve İsviçre'nin Kadetten Schaffhausen takımından Sırp sağ oyun kurucu Aleksandar Stanojevic ile 1'er yıllık sözleşme imzalayan Hentbol Erkekler Süper Ligi temsilcisi Göztepe, 2 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Diğer Sporlar - 03 Ağustos 2017 14:29

Sarı kırmızılılar Beyaz Rusyalı Evgeny Semenov ile Sırp Aleksandar Pilipovic'le vedalaştı.



Kulüpten yapılan açıklamada iki hentbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiği duyurulurken, Yönetimin Merzifon Belediyespor'un kalecisi Enis Yatkın'ı kadrosuna dahil ettiği bildirildi.



KAYNAK: DHA

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.