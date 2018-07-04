Gözler Sima Tarkan'ı aradı!

Magazin - 04.07.2018 12:13

Seda Sayan'dan oğluna evlilik onayı!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Dilasima Grubu'nun patronu Ahmet Tarkan'ın 22 yaşındaki kızı Sima Tarkan ile geçtiğimiz Şubat ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Oğulcan Engin, geçtiğimiz gün Bebek'te kadın arkadaşıyla görüntülendi. Kurallara uyan Oğulcan Engin ve arkadaşı, sahilde motorlarını park ettikten sonra kasklarını çıkardı. Oğulcan ve arkadaşı, bir kafede iki saate yakın bir süre kalıp öğlen yemeği yedi. Oğulcan Engin'in yanında sevgilisi Sima Tarkan'ın olmaması ise dikkat çekti.