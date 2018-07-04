Seda Sayan'dan oğluna evlilik onayı!
Gözler Sima Tarkan'ı aradı!
Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, önceki gün motoruyla geldiği Bebek sahilde kadın arkadaşıyla objektiflere yakalandı.Magazin - 04.07.2018 12:13
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Dilasima Grubu'nun patronu Ahmet Tarkan'ın 22 yaşındaki kızı Sima Tarkan ile geçtiğimiz Şubat ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Oğulcan Engin, geçtiğimiz gün Bebek'te kadın arkadaşıyla görüntülendi. Kurallara uyan Oğulcan Engin ve arkadaşı, sahilde motorlarını park ettikten sonra kasklarını çıkardı. Oğulcan ve arkadaşı, bir kafede iki saate yakın bir süre kalıp öğlen yemeği yedi. Oğulcan Engin'in yanında sevgilisi Sima Tarkan'ın olmaması ise dikkat çekti.
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