Gözaltı morlukları nasıl geçer?

Gözaltı morluklarınızdan panda treatment uygulaması ile acısız kurtulabilirsiniz.

Güzellik - 24.04.2018 13:51
Gözaltı morlukları nasıl geçer?
Gözaltı morlukları her kadının hoşuna gitmeyen bir görüntü olduğundan kat kat kapatıcıya başvurulur. Ancak tüm kapatıcıları çöpe attıracak bir yöntem mümkün. Panda treatment ile gözaltı morluklarınızdan kurtulabilirsiniz.

UYGULANIŞI:

Kalıcı makyaj tekniği ile gözaltı morluklarınızdan tamamen kurtulmanızı sağlayan panda treatment uygulaması kişinin cilt tipine göre 3 ile 5 yıl arasında kurtulmayı hedefliyor. Doğal ürünlerle yapılan ve kalıcı makyaj uygulaması olarak bilinen bu uygulama sadece gözaltı morluklarından kurtulmayı değil aynı zamanda ince çizgilerin de yok olmasına yardımcı oluyor. Kişinin cildine uygun renkteki pigmentler ile morluklar kamufle edilmektedir.

YAPILIŞI:

HD iğne adı verilen anestezik kremler yardımı ile kişi acı hissetmeden bu uygulama uygulanmaktadır. 1 veya 2 seansta kişi gözaltı morluklarından kurtulabilmektedir. İşlem sonrasında kişinin gözaltları gergin ve dolgun bir görünüme kavuşur.
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