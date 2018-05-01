Seçkin Özdemir ile birlikte dizide başarılı bir oyunculuk sergileyen Gonca Vuslateri, reytingler nedeniyle final hüsranı yaşamıştı.
Bu neden dolayı morali bozulan ünlü oyuncu, moral kazanacağı yeni bir teklif aldı.
Gonca Vuslateri, bu yıl 23’üncüsü gerçekleşecek 'Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri' geccesinde sahneye çıkacak.
Oyuncu, 7 Mayıs Pazartesi geccesi düzenlenecek törende sürpriz bir şarkı seslendirecek. Vuslateri’ne piyanosuyla İklim Tamkan da eşlik edecek.
Gonca Vuslateri'ne moral teklifi!
Show Tv ekranlarında yayınlanan Tehlikeli Karım dizisinde başrolde yer alan Gonca Vuslateri, farklı hikayesi ile aslında ekrana renk katan dizinin erken final yapmasının üzüntüsü içinde. Ancak oyuncuya moral teklifi geldi.TV Dünyası - 01.05.2018 11:44
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