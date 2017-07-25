Gonca Vuslateri ve eşi Edip Burak Ertoğan, Çeşme tatilinde denize doydu. İkili yüzmekle kalmayıp neredeyse tüm su sporlarını denedi.
Onlar da Çeşmeli oldu
Gonca Vuslateri ve eşi Edip Burak Ertoğan, Çeşme tatilcileri arasına katıldı. İkili önceki gün bir beach’teydi. Şezlonga uzanıp güneşlenmeyi sevmeyen Vuslateri ve Ertoğan, neredeyse gün boyunca sudan çıkmadı.
Önce ringo sonra jet-ski
Yüzmekle kalmayan çift, adrenalin tutkunlarının rağbet ettiği su sporlarını denedi. Önce eşiyle ringoya binen, son sürat giden tekneye bağlı botta devrilmeden kalmaya çalışan Vuslateri, ardından jet-ski ile tur yaptı. O eğlenceli anlar objektife de yansıdı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Gonca Vuslateri sudan çıkmadı!
Önceki gün Çeşme'de bir beach'te görüntülenen Gonca Vuslateri, neredeyse gün boyunca sudan çıkmadı.Magazin - 25.07.2017 09:30
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