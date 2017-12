Gold; renklerin ihtişamı

Çağ ne kadar değişirse değişsin asla cazibesini yitirmeyen, özellikle bayanların en tutkulu rengi olarak simgelenen goldun ışıltısından vazgeçmek zor.

Çağ ne kadar değişirse değişsin asla cazibesini yitirmeyen, özellikle bayanların en tutkulu rengi olarak simgelenen goldun ışıltısından vazgeçmek zor. Altına olan sempati ile bütünleşen bu renk, çanta, takı, kıyafet, makyaj, ayakkabı, saç ve hatta mobilya gibi hangi platformda kullanılırsa kullanılsın ilgi çektiği muhakkak. Özellikle yaklaşan yeni yıl partilerinde daha çok rastladığımız pırıltısı bol olan bu renk, ışıltısında güneşten esinlenmiş olabilir. Ya da güneş altından esinlenmiştir.



Şıklığı ve lüksü en iyi yansıtan renklerin ilk sıralarında gelen gold yani altın rengi, biraz kokoş olmayı seven bayanların özellikle tercihleri haline geldi. Ucuz olan her şeyin değerini pahalı bir gösterişle süsleyen bu renk her daim kullanıldı ve modasını asla yitirmedi.



YAZI: Kamuran Akdemir

