Gökhan Türkmen: ''Çok da bu camianın insanı değilim!''

Magazin - 22.04.2018 06:00

Gökhan Türkmen yeniden baba oldu

Sevilen şarkılarını herkesin diline dolamayı başaran Gökhan Türkmen, program sunucusunun sorularına samimi cevaplar verdi.Sürpriz projelerde yer alacağını dile getiren Gökhan Türkmen, “Aslında kendimi bu camianın içinde çok fazla konumlandıran bir adam değilim. Arkadaşlarımla, dostlarımla, çok iyi anlaştığım insanlarla olmak bana daha keyifli geliyor. Tabii ki bu piyasada samimi, işini hakkaniyetle yapan, benim gibi düşünenler var. Ama ben çok da camianın adamı değilim. Normalde de karşıdan çok güven alabilen biri değilim. Bu konuda kontrollüyümdür. O yüzden hep temkinli davranırım. Bu piyasadan görüştüğüm, sevdiğim dinlediğim insanlar da var” dedi.