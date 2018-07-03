Gökhan Keser otizmli çocuklarla buluştu!

Magazin - 03.07.2018 15:26

"Daha olgun ve farkındayım!"

Üç senelik ilişki neden bitti?

Gökhan Keser, özellikle otizm, dikkat dağınıklığı, down sendromu gibi birçok zorluk alanı olan bireyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda desteklemek amacıyla bu yıl 2 -27 Temmuz tarihleri arasında Polonezköy’de kurulan 'Başka Kamp'ın açılışına katıldı. Keser, çocuklarla yüz boyama etkinliğine katılıp bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Oyuncu ve şarkıcı, keyifli anlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Duyarlı karakteriyle bilinen Gökhan Keser, bir kez daha binlerce insanın takdirini kazandı.