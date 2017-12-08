Gökhan Alkan'dan hayranlarına doğum günü teşekkürü!

Gökhan Alkan, doğum gününü kutlayan hayranlarına sosyal medya hesabından yayınlandığı mesajla teşekkür etti.

Magazin - 09.12.2017 00:22
Gökhan Alkan'dan hayranlarına doğum günü teşekkürü!
Show TV'de ekrana gelen Kalp Atışı dizisinin Ali Asaf'ı ünlü oyuncu Gökhan Alkan, yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı.

Gökhan Alkan o sahne için özür diledi!

Gökhan Alkan o sahne için özür diledi!



30 yaşına basan oyuncu, doğum gününde unutmayarak kendisine mesaj ve video göndererek yeni yaşını kutlayan hayranlarına teşekkür etti.

Gökhan Alkan: Dizimiz gümbür gümbür gidiyor

Gökhan Alkan: Dizimiz gümbür gümbür gidiyor



Instagram'dan bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, altına "Merak etmeyin canlar, iyiyim. :) Türkiye’nin ve Dünya’nın her yerinden gönderdiğiniz hediyelerinizi, mesajlarınızı ve videolarınızı aldım. Karşılıksız sevginize ve emeklerinize şükürler olsun. Sayenizde vesile olduklarım için çok teşekkür ederim. Biz hep su gibi olalım emi. Her şeyden aşağıda ama kayadan bile kuvvetli! “İyi ki varsınız!” Sizinle beraber, mutlu yıllar." notunu düştü.


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