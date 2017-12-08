Gökhan Alkan'dan hayranlarına doğum günü teşekkürü!

Magazin - 09.12.2017 00:22

Gökhan Alkan o sahne için özür diledi!

Gökhan Alkan: Dizimiz gümbür gümbür gidiyor

Gökhan Alkan ve Öykü Karayel'in yeni dizisi belli oldu

Show TV'de ekrana gelen Kalp Atışı dizisinin Ali Asaf'ı ünlü oyuncu Gökhan Alkan, yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı.30 yaşına basan oyuncu, doğum gününde unutmayarak kendisine mesaj ve video göndererek yeni yaşını kutlayan hayranlarına teşekkür etti.Instagram'dan bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, altına "Merak etmeyin canlar, iyiyim. :) Türkiye’nin ve Dünya’nın her yerinden gönderdiğiniz hediyelerinizi, mesajlarınızı ve videolarınızı aldım. Karşılıksız sevginize ve emeklerinize şükürler olsun. Sayenizde vesile olduklarım için çok teşekkür ederim. Biz hep su gibi olalım emi. Her şeyden aşağıda ama kayadan bile kuvvetli! “İyi ki varsınız!” Sizinle beraber, mutlu yıllar." notunu düştü.