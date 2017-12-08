Gökhan Alkan'dan hayranlarına doğum günü teşekkürü!

Gökhan Alkan o sahne için özür diledi!
30 yaşına basan oyuncu, doğum gününde unutmayarak kendisine mesaj ve video göndererek yeni yaşını kutlayan hayranlarına teşekkür etti.
Gökhan Alkan: Dizimiz gümbür gümbür gidiyor
Instagram'dan bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, altına "Merak etmeyin canlar, iyiyim. :) Türkiye’nin ve Dünya’nın her yerinden gönderdiğiniz hediyelerinizi, mesajlarınızı ve videolarınızı aldım. Karşılıksız sevginize ve emeklerinize şükürler olsun. Sayenizde vesile olduklarım için çok teşekkür ederim. Biz hep su gibi olalım emi. Her şeyden aşağıda ama kayadan bile kuvvetli! “İyi ki varsınız!” Sizinle beraber, mutlu yıllar." notunu düştü.
Gökhan Alkan ve Öykü Karayel'in yeni dizisi belli oldu