Gökçe Bahadır'dan imalı paylaşım!

Gökçe Bahadır sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti.

Magazin - 21.12.2017 15:09
Gökçe Bahadır'dan imalı paylaşım!
Oyuncu Gökçe Bahadır, Ekim 2016’da Efe Duru ile aşk yaşamaya başlamıştı. Gökçe Bahadır ile bir yıldır aşk yaşadığı iş adamı sevgilisi Efe Duru ile ilişkilerini geçtiğimiz günlerde noktaladı.

Gökçe Bahadır: İkimiz için de hayırlı olsun!

Gökçe Bahadır: İkimiz için de hayırlı olsun!



Efe Duru ile yeni ayrılan Gökçe Bahadır, bugün öğlen saatlerinde instagram üzerinde hikaye paylaştı. Gökçe Bahadır, Sezen Aksu'nun "Bir Çocuk Sevdim" şarkısıyla arabadan dışarıyı çekti. Bu romantik paylaşımın ayrıldığı sevgilisi Efe Duru'ya gönderme olduğu düşünüldü.



Efe Duru ile ilişkisinin bitmesinin nedeni olarak rol arkadaşı Mert Fırat gösterilmişti. Fakat bu iddialar yalanlandı. Çift anlaşarak ayrıldıklarını, iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti.

Mert Fırat: Gökçe ile hiç bir ilişkim olmadı!

Mert Fırat: Gökçe ile hiç bir ilişkim olmadı!



gecce.com.tr
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