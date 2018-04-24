Göğüs dekoltesi diziye damga vurdu!

Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam izleyici ile buluştu. İlk yayınlandığı andan itibaren gündem olmayı başaran son bölümüne başrol oyuncularından Şevval Sam'ın göğüs dekoltesi damga vurdu.

Magazin - 25.04.2018 01:15

Seyirciyi her hafta ekran başına çeken Yasak Elma dizisinde Yıldız ve Zeynep'in hikayesi izleyenler tarafından merak edilse de "Ender" karakterini canlandıran Şevval Sam'ın dizide giyidiği kıyafetler dikkat çekiyor.



Sevilen dizide para ve güce aşık bir kadını canlandıran Şevval Sam'ın son bölümdeki giydiği kıyafet diziye damga vurdu. Şevval Sam'ın göğüs dekolteli kıyafeti izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

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