Göbek yağlarından kurtulabilirsiniz!

İşte bel ve göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak için yapmanız gerekenler...

Sağlık - 04.05.2018 14:00
Göbek yağlarından kurtulabilirsiniz!
Göbek ve bel bölgesindeki yağlanmadan rahatsız olan kişiler için tarçınlı süt öneriliyor. Yapılan araştırmalara göre; orta dereceli kalori kısıtlaması yapılan, az yağlı bir diyetin uygulandığı kişiye özel beslenme programında, günde 2 bardak süt tüketmek yağ yakımı için yeterli oluyor.

Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalarda, sütün içindeki kalsiyumun vücuttaki yağlanmayı azaltarak kilo kontrolü sağlamaya yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmış. Süt, içerdiği kaliteli protein ve lioneik asit gibi yağ molekülleri ile kilo kontrolüne yardımcı oluyor.

Tarçın genellikle tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Yurt dışında yapılan araştırmalara göre, 6 hafta boyunca bir çay kaşığının çeyreği kadar tarçın tüketmek, kandaki glikoz miktarını ve kötü kolestrolü azaltıyor. Ayrıca şekeri metabolize etme yeteneğini de sağlıyor.

Şeker hastaları için faydalı olan tarçın, metabolizmayı hızlandırır ve kilo verilmesine yardımcı olur. Yağ dokularını kolayca eritir. Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak için tarçın oldukça etkilidir. Tarçının içerisindeki enzimler, karın bölgesindeki kan damarlarını uyararak özellikle karın zayıflaması ve göbek eritme sürecini hızlandırmaktadır.
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