Gizli gerçek karşısında Aslı ne yapacak?

TV Dünyası - 19.04.2018 13:51

Başrollerini Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Siyah Beyaz Aşk adlı dizinin son bölümlerinde diziyi uzatmak amacıyla ortaya atılan entrika izleyici tarafından sevilmemişti.Heyecanlı ve duygusal senaryosu ile izleyici ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümünde Aslı gerçekleri öğrenirse doğum öncesi büyük bir yıkım olacak. Ancak Aslı yeni bölümde gerçeği öğreniyor, tüm aileyi yine büyük bir şok bekliyor.Vildan ile Jülide’nin bir gece eğlenmek için çıktıklarında, Jülide gizli gerçeği öğrenmişti. Vildan, yıllardır Ferhat’a karşı duyguları olduğunu ve bir gece birlikte olduklarını itiraf etmişti. Bunun üzerine harekete geçen Jülide, tüm ailenin önünde bu durumu ortaya çıkarmıştı. Ferhat ile Jülide’nin yaptırdığı DNA sonucu da bunu doğrulamıştı.Ferhat ise hamile olan Aslı’dan bu gerçeği saklamak ister. Hamileliğinin etkilenmesini istemeyen Ferhat, doğumdan sonra bunu Aslı’ya açıklamak için kendini hazırlar. Fakat işler Ferhat’ın istediği gibi gitmez. Yiğit ile yüzleşen Ferhat, bu gerçeği daha fazla Aslı’dan saklayamayacağını anlar. Aslı ile Ferhat’ın yüzleşmesi, Ferhat’ın sırrını ortaya çıkarır. Seyirci büyük bir heyecanla gizli gerçeğin karşısında Aslı'nın tepkisini bekliyor.İşte Siyah Beyaz Aşk'ın 27. bölüm fragmanı: