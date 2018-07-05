Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti!

Bir dönem podyumların en aranılan modellerinden biri olan Gizem Özdilli Instagram hesabından Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Magazin - 05.07.2018 13:08

Manken Gizem Özdilli, kendisine Instagram'da 'Merhaba nasılsın?' diye mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yı ifşa etti: "40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?"



Öte yandan nisan ayında verdiği bir röportajda Gizem Özdilli şu açıklamaları ile gündeme gelmişti: "Artık erkeklere güvenmiyorum ve onları kız kardeşim gibi görüyorum. Aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444’lü hat olarak şirket numarası gibi kaydedenler var."

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