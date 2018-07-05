Manken Gizem Özdilli, kendisine Instagram'da 'Merhaba nasılsın?' diye mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yı ifşa etti: "40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?"
Öte yandan nisan ayında verdiği bir röportajda Gizem Özdilli şu açıklamaları ile gündeme gelmişti: "Artık erkeklere güvenmiyorum ve onları kız kardeşim gibi görüyorum. Aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444’lü hat olarak şirket numarası gibi kaydedenler var."
Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti!
Bir dönem podyumların en aranılan modellerinden biri olan Gizem Özdilli Instagram hesabından Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yı ifşa ettiMagazin - 05.07.2018 13:08
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