16 Ağustos 2017
Twitter
Facebook
Google Plus
Instagram
Youtube
Gecce Mobil Uygulamaları
Anasayfam Yap
Favorilerime Ekle
Üye Girişi
Üye Ol
İSTANBUL
24°C
foto galeri
dizigaleri
geccetv
ANA SAYFA
MAGAZİN
YAZARLAR
KADIN-MODA
GECCE MEKAN
KÜLTÜR-SANAT
ÜNLÜLER
YAŞAM
SPOR
Dünyadan
Miami
Astroloji-Burç
Sinema
Restoran
Otel
AVM
Tatil
TV Dünyası
Müzik
Teknoloji
Magazin Ana Sayfa
Diziler
Dünya Magazin
Dedikodu
Sosyete
Müzik
Kenan Erçetingöz
Gül Erçetingöz
Sevim Emre
Sedef Çalarkan
Kadın-Moda Ana Sayfa
Astroloji
Güzellik
Cinsellik
Gecce Kadın
Kültür-Sanat Ana Sayfa
Sinema
Tüm Ünlüler
Müzisyenler
Oyuncular
Sosyete
Yaşam Ana Sayfa
Teknoloji
Sağlık
Spor Ana Sayfa
Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
FOTO GALERİ
Anasayfa
Dünya
Yaşam
Magazin
Spor
İlginç
Komik
Anasayfa
Haberler
Magazin
Spor
Müzik
Sinema
İlginç
Yaşam
Komik
Top 20
DİZİ GALERİ
Anasayfa
Fragmanlar
Dizi Özetleri
Gizem Karaca sezonu açtı!
Gizem Karaca bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Magazin - 16 Mayıs 2017 01:15
'Kara Sevda' dizisine veda eden Gizem Karaca nişanlısı Kemal Ekmekçi ile tatile çıktı. Tatilden ilk kareyi ise Instagram hesabından paylaştı. Gizem Karaca bu paylaşımının altına "açılış yapıldı" notunu düştü.
İşte o kare:
Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi nişanlandı
Gizem Karaca: Başrol kaygım hiç olmadı
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar:
Gizem Karaca
PAYLAŞ
YORUMLAR
TEŞEKKÜRLER!
Yorumunuz başarıyla kaydedildi.
Editörlerimiz tarafından en kısa sürede incelenerek, uygun bulunduğu taktirde yayınlanacaktır.
Üye Girişi Yap
İsim
E-posta
Yorumunuz
BAKMADAN GEÇME
1
2
3
4
5
Eşinden ölüm tehditi alıyor!
MAGAZİN HABERLERİ
Birce Akalay: Evlenmeyi düşünmüyoruz
Beyazıt Öztürk ortaya çıktı!
Diva'nın altın yüz pençesi!
Monica Cruz'un İspanya tatili!
İhanetin bedeli!
"Söz" dizisine sürpriz isim!
'Kardeşim Benim 2'nin çekimleri tamamlandı!
Ümit Kantarcılar'ın ilginç takıntısı!
Meğer gerçekmiş!
Meryem Uzerli 'Fok'la öpüştü, sosyal medya karıştı!
EN ÇOK TIKLANANLAR
Katie Holmes'ın Kıvanç Tatlıtuğ tepkisi!
ANASAYFA
MAGAZİN
YAZARLAR
KADIN-MODA
KÜLTÜR-SANAT
GECCE MEKAN
ÜNLÜLER
YAŞAM
SPOR
DÜNYADAN
MIAMI
ASTROLOJİ-BURÇ
SİNEMA
SAĞLIK
CİNSELLİK
MÜZİK
TEKNOLOJİ
TATİL
FOTO GALERİ
DİZİ GALERİ
GECCE.TV
İletişim
Künye
Gizlilik Politikası
© 2001-2017 gecce.com Tüm Hakları Saklıdır.