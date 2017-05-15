Gizem Karaca sezonu açtı!

Gizem Karaca bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Magazin - 16 Mayıs 2017 01:15
Gizem Karaca sezonu açtı!
'Kara Sevda' dizisine veda eden Gizem Karaca nişanlısı Kemal Ekmekçi ile tatile çıktı. Tatilden ilk kareyi ise Instagram hesabından paylaştı. Gizem Karaca bu paylaşımının altına "açılış yapıldı" notunu düştü.

İşte o kare:

Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi nişanlandı

Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi nişanlandı



Gizem Karaca: Başrol kaygım hiç olmadı

Gizem Karaca: Başrol kaygım hiç olmadı
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