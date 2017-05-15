Gizem Karaca sezonu açtı!

Magazin - 16 Mayıs 2017 01:15

Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi nişanlandı

Gizem Karaca: Başrol kaygım hiç olmadı

'Kara Sevda' dizisine veda eden Gizem Karaca nişanlısı Kemal Ekmekçi ile tatile çıktı. Tatilden ilk kareyi ise Instagram hesabından paylaştı. Gizem Karaca bu paylaşımının altına "açılış yapıldı" notunu düştü.İşte o kare: