Gilmore Girls, Türkiye'ye uyarlanıyor!

Sezon sonuna doğru yaklaşırken yeni sezon ve yaz dizilerinin çalışmalarına hız veren yapımlar arasında NTC Medya da yer alıyor.

TV Dünyası - 30.04.2018 11:36

Önümüzdeki günlerde Aşk ve Mavi’nin dışında Atv için iki kadın polisin duygusal hikâyesinin ekrana taşınacağı "Can Kırıkları" dizisinin çekimlerine başlayacak olan şirket, ayrıca dünyaca ünlü bir dizinin de yayın haklarını satın aldı.



Büyük ilgi gören Emmy ödüllü dizi "Gilmore Girls"ü ülkemize uyarlayacak olan NTC Medya, şu günlerde cast görüşmeleri yapıyor.



Dizinin yönetmenliğini yapacak isim de belli oldu. Daha önce “Kırgın Çiçekler”in reji koltuğunda oturan Serkan Birinci’nin “Can Kırıkları”nın ardından yerli “Gilmore Girls”ü yönetmesi planlanıyor.



Kaynak: Televizyon Gazetesi

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