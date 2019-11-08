Gigi Hadid eleştirilere daha fazla dayanamadı!

Dünyanın en çok kazanan modellerinden Gigi Hadid, günlük stilinin sadeliği konusunda eleştiriliyordu. Güzel model, bu eleştirilere daha fazla sessiz kalamadı. Twitter'dan yaptığı paylaşımla stilini 'yeterince seksi bulmayanları' taşa tuttu. İşte o açıklama..."Sokakta dolaşmaya sizin onayınıza göre çıkmıyorum. Gerçek olmayan beklentileriniz ve yeterince seksi olmamam hakkında gelen küçük şikayetleriniz giyim tarzımı değiştirmeyecek. Hepiniz kadınları güçlendirmekten bahsediyorsunuz. Ben tenini gösteren- göstermeyen tüm kadınları destekliyorum. Bu bir seçim. İstediğim gibi giyiniyorum ve kendimi seksi hissediyorum. Bu stilistle alakalı değil, bu kendimi nasıl ifade etmeyi seçtiğimle alakalı. Sizin fikriniz bunu değiştirmeyecek. Böyle düşünenler, kendi enerjinize ve sevdiğiniz stile odaklanmalısınız"