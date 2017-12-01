Gerçek bir aşık mısınız?

Aşkı hep dizilerde, filmlerde, romanlarda aradık… Peki gerçek ve iyi bir âşık olmak için ne yaptık?

Cinsellik - 01.12.2017 18:34

İnsanlar hep aşkı ararlar ancak baktığımızda birçok kişi de yalnızlıktan şikâyet eder. Bu kadar çok yalnız varsa, insanların yanlış yöne yürüdükleri ya da bakıp göremedikleri nelerdi acaba?



Gerçek ve büyük aşklar tehlikelidir kimi zaman. Çünkü…



Büyük aşklar korkmazlar, düşünmezler, görmezler, hesaplamazlar… Büyük aşklar yemeden, içmeden, uyumadan yaşayabilirler. Kimsenin konuştuğunu duymazlar, bakışları hep boşluktadır. Ve büyük aşklar kimseye tahammül edemezler. Ya tamamen uykuya dadanırlar ki bu; rüyalarında tekrar tekrar onu görmek istemelerindendir, ya da tam aksine uyumazlar ki; bu da zihinlerinde aynı hayali nakaratı tekrar izlemek için. Büyük aşklar fedakârdır, özverilidir, sevdiklerinin sevdiklerini de sevenler içindir. Kısacası büyük aşklar gerçek aşklardır ve ölümsüzlük içerir.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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