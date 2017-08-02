Genç yüzücü dünya ikincisi oldu

Rusya'nın Tomsk şehrinde gerçekleştirilen 2017 Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Ayşe Ceren Yeşilbaş 400 metre suüstünde dünya ikincisi oldu.

Diğer Sporlar - 02 Ağustos 2017 17:09

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen başkanlığındaki Paletli Yüzme Genç Milli Takım kafilesinde madalya beklenen sporculardan Ayşe Ceren Yeşilbaş, bayanlar suüstü 400 metrede 8 finalist arasında muhteşem bir performans ortaya koyarak, dünya ikinciliği kürsüsünde bayrağımızı dalgalandırdı.



400 metrede Dünya Şampiyonu 03.18.73 dakikalık derecesiyle Rusya'da Elena Lopatina olurken, Ayşe Ceren Yeşilbaş 03.19 dakikalık derecesiyle dünya ikincisi oldu. Genç Milli Sporcu, saliseler farkıyla şampiyonluğu kaçırdı. Bu etabı Almanya'dan Johanna Schikora, 03.20.27 dakikada tamamlayarak dünya üçüncüsü oldu.



TSSF BAŞKANI DOÇ. DR. ÖZEN: "MUHTEŞEM BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"



TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Ayşe'nin bu başarısı bizlere inanılmaz bir heyecanı ve gururu yaşattı. Milli Takım kafilemizdeki her sporcumuz madalya kürsülerini ve finalleri hak edecek kapasitede. Şampiyonanın ilk gününde böyle güzel bir başarı diğer sporcularımız için de muhteşem bir başlangıç ve motivasyon oldu. Ayşe'yi ve Milli Takım antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Ülkemize yeni madalyaların müjdesini vereceğime inanıyorum" dedi.



TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen başkanlığında ve Antrenörler Özgür Alemdar, Ali Göz, Alper Erkmen ve Kamil Esen antrenörlüğündeki Paletli Yüzme Genç Milli Takımı 8 erkek ve 8 bayan sporcudan oluşuyor.

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