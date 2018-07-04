Genç oyuncu 4N1K İlk Aşk'ta!
Yapımcılığını Fabrika Yapım/Öner Arslanel’ın üstlendiği, senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu, FOX’un merakla beklenen dizisi 4N1K İlk Aşk’ta genç yıldız Eslem Akar da yer alıyor.
TV Dünyası - 04.07.2018 14:40
Başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş ve Eslem Akar’ın paylaştığı, izleyici ile buluşmak için gün sayan “4N1K İlk Aşk”ta genç oyuncu, okul müdürünün kızı Ece olarak sevenlerinin karşısına çıkacak.
Bülent Akış ile baba-kızı oynayacak Eslem Akar, projeye dahil olmaktan son derece mutlu.
“Ece; filmde olmayan, sonradan eklenen bir karakter. Ben çok sevdim, umarım izleyici de sever. Setteki sıcak ve keyifli ortamı ekrana da taşıyacağımızı düşünüyoruz.” Diyen oyuncu, ilk defa kamera karşısına çıktığı Bülent Alkış ile de çok iyi anlaştıklarını belirtti.
Dikkat çeken kadrosu ve eğlenceli hikayesi ile “4N1K İlk Aşk” ilk bölümüyle 6 Temmuz Cuma saat 20.00’de FOX’ta.
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