Dedikodu - 01.07.2018 01:15

Mert Fırat, İdil Fırat'ı ailesiyle tanıştırdı!

Hande Doğandemir ile ilişkisini noktalayan Mert Fırat çok geçmeden İdil Fırat'a gönlünü kaptırmıştı. Şimdi de aldıkları evlilik kararı ile gündeme gelen çiftin evlilik hazırlığı yaptığı iddia ediliyor.İdil Fırat sevgilisinin ailesiyle tanışmak için Hatay’a gitmişti. Şimdi de Mert Fırat, müstakbel kayın pederi Önder Fırat ile bir araya geleceği konuşuluyor.Posta'nın haberine göre, İdil Fırat gelinliğini seçti bile. Çift bir yandan da ev bakıyor. İki aydır birlikte olan çiftin Ağustos'ta evlenecekleri söyleniyor.