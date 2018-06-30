Gelinliğini seçti!
İki aydır aşk yaşayan oyuncu Mert Fırat ve sosyetenin ünlü isimlerinden İdil Fırat'ın Ağustos ayında evlilik kararı aldığı ileri sürülüyor.
Dedikodu - 01.07.2018 01:15
Hande Doğandemir ile ilişkisini noktalayan Mert Fırat çok geçmeden İdil Fırat'a gönlünü kaptırmıştı. Şimdi de aldıkları evlilik kararı ile gündeme gelen çiftin evlilik hazırlığı yaptığı iddia ediliyor.
İdil Fırat sevgilisinin ailesiyle tanışmak için Hatay’a gitmişti. Şimdi de Mert Fırat, müstakbel kayın pederi Önder Fırat ile bir araya geleceği konuşuluyor.
Mert Fırat, İdil Fırat'ı ailesiyle tanıştırdı!
Posta'nın haberine göre, İdil Fırat gelinliğini seçti bile. Çift bir yandan da ev bakıyor. İki aydır birlikte olan çiftin Ağustos'ta evlenecekleri söyleniyor.
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