Gelin adayından 'muzlu' paylaşım!

Magazin - 04.07.2018 15:34

Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programıyla ünlenen Naz Mila, şimdilerde çeşitli markalara ait ürünleri tanıtarak sosyal medya hesabından kazanç sağlıyor. Gelin adayı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerini şaşırttı.Paylaştığı video ve fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Naz Mila, bu kez de çikolataya bandırdığı muzu yerken çekilmiş görüntülerini hayranlarıyla paylaştı.Naz Mila'nın paylaştığı video şu şekilde yorumlar almasına neden oldu:- "İğrenç."- "Bence yanlış bir yolda ilerliyorsun."- "Annen, baban görse bu halini kalp krizi geçirir."- "Nimetle oyun olmaz."- "Ayıp ya ayıp."- "Rezalet."- "Azıcık utanman olsun."