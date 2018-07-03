Geleceğin Starı’nda nefesler tutuldu!
Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, oyunculuk hayali kuran 16 yarışmacı tüm hünerlerini sergileyecek.
TV Dünyası - 03.07.2018 16:02
Geleceğin Starları ile tanışmaya hazır mısınız?
Büyük ödülün, yeni sezonda Star ekranında yayınlanan dizinin kadrosunda yer almak olan yarışmanın çekimleri Zorlu Performans Sanatları’nda devam ediyor.
Müjde Uzman’ın sunuculuğunu yaptığı yarışmanın oyuncu koçluğunu; Ferit Aktuğ, Bülent Emrah Parlak, Gülhan Tekin ve Beste Bereket üstleniyor.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.