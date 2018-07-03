Geleceğin Starı’nda nefesler tutuldu!

TV Dünyası - 03.07.2018 16:02

Büyük ödülün, yeni sezonda Star ekranında yayınlanan dizinin kadrosunda yer almak olan yarışmanın çekimleri Zorlu Performans Sanatları’nda devam ediyor.Müjde Uzman’ın sunuculuğunu yaptığı yarışmanın oyuncu koçluğunu; Ferit Aktuğ, Bülent Emrah Parlak, Gülhan Tekin ve Beste Bereket üstleniyor.