Gecce Winter Guide 2018, Kelebek'te!

Türkiye'nin en iyi kış rehberi olma özelliği taşıyan Gecce Winter Guide 2018, basında yer almaya devam ediyor. Türkiye'nin en çok okunan ekleri arasında yer alan Kelebek'te, Gecce Winter Guide 2018'in haberi yer aldı... İşte detaylar...

Yaşam - 22.12.2017 13:16
Gecce Winter Guide 2018, Kelebek'te!
Türkiye'nin en iddialı rehberi Kelebek'te!

Türkiye'nin en iyi kış rehberi Gecce Winter Guide 2018; bayilerde yerini aldıktan sonra şimdi de gazete sayfalarında!

Türkiye'nin en keyifli gazete eklerinin başında gelen Hürriyet Gazetesi Kelebek eki, bugün sayfaları arasında Gecce Winter Guide 2018'e yer verdi.


Birbirinden özel içerikleri ve kış için harika rotalar sunan Gecce Winter Guide 2018; aynı zamanda İstanbul, Ankara, İzmir, Kapadokya, Eskişehir, Antalya, Bodrum, Çeşme ve Ayvalık başta olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı noktasından en iyi mekan, otel ve alışveriş merkezi önerisi içeriyor. Kenan Erçetingöz önderliğinde bir araya gelen Gecce Gurme Kurulu tarafından değerlendirilen ve deneyimli Geccemekan.com ekibi tarafından süzgeçten geçirilen mekanlar, tüm ayrıntıları ile Gecce Winter Guide 2018'de sizi bekliyor!

Gecce Winter Guide 2018 tüm D&R'larda satışta.

Tükenmeden alın!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Gecce Winter Guide

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