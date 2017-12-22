Gecce Winter Guide 2018, HaberTürk Gazetesi'nde!

Türkiye'nin en iyi kış rehberi olma özelliği taşıyan Gecce Winter Guide 2018, piyasaya çıktığı ilk günden itibaren tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Türkiye'nin en çok okunan gazetelerinden HaberTürk'te de yer bulan Gecce Winter Guide 2018, okuyucularına unutulmaz bir kış yaşatmaya hazır. İşte detaylar...

Magazin - 22.12.2017 11:53
Gecce Winter Guide 2018, HaberTürk Gazetesi'nde!
Türkiye'nin en iddialı rehberi HaberTürk'te!

Türkiye'nin en iyi kış rehberi Gecce Winter Guide 2018; bayilerde yerini aldıktan sonra şimdi de gazete sayfalarında!

Türkiye'nin en keyifli gazete eklerinin başında gelen HT Magazin, bugün sayfaları arasında Gecce Winter Guide 2018'e yer verdi.



Birbirinden özel içerikleri ve kış için harika rotalar sunan Gecce Winter Guide 2018; aynı zamanda İstanbul, Ankara, İzmir, Kapadokya, Eskişehir, Antalya, Bodrum, Çeşme ve Ayvalık başta olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı noktasından en iyi mekan, otel ve alışveriş merkezi önerisi içeriyor. Kenan Erçetingöz önderliğinde bir araya gelen Gecce Gurme Kurulu tarafından değerlendirilen ve deneyimli Geccemekan.com ekibi tarafından süzgeçten geçirilen mekanlar, tüm ayrıntıları ile Gecce Winter Guide 2018'de sizi bekliyor!

Gecce Winter Guide 2018 tüm D&R'larda satışta.

Tükenmeden alın!

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Gecce Winter Guide

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