Gecce Winter Guide 2018, Günaydın'da!

Kültür-Sanat - 09.12.2017 13:50

Türkiye'nin en iyi kış rehberi Gecce Winter Guide 2018; bayilerde yerini aldıktan sonra şimdi de gazete sayfalarında!Türkiye'nin en keyifli gazete eklerinin başında gelen Sabah Gazetesi Günaydın eki, bugün sayfaları arasında Gecce Winter Guide 2018'e yer verdi.Birbirinden özel içerikleri ve kış için harika rotalar sunan Gecce Winter Guide 2018; aynı zamanda İstanbul, Ankara, İzmir, Kapadokya, Eskişehir, Antalya, Bodrum, Çeşme ve Ayvalık başta olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı noktasından en iyi mekan, otel ve alışveriş merkezi önerisi içeriyor. Kenan Erçetingöz önderliğinde bir araya gelen Gecce Gurme Kurulu tarafından değerlendirilen ve deneyimli Geccemekan.com ekibi tarafından süzgeçten geçirilen mekanlar, tüm ayrıntıları ile Gecce Winter Guide 2018'de sizi bekliyor!Gecce Winter Guide 2018 tüm D&R'larda satışta.Tükenmeden alın!