Gecce geç saatlerde yemek yemeyin!

Malum kış gecceleri uzun. Oturmakla, film izlemekle zaman geçmiyor. E hal böyle olunca da insan sıkıntıdan kendini yemeye veriyor. Oysa akşam 19’dan sonra yenilen yemekler ne kadar zararlı biliyor musunuz?

Sağlık - 23.12.2017 15:34
Gecce geç saatlerde yemek yemeyin!
Kış ayları, eş dostla görüşmek, daha iyi dinlenebilmek için sanki özellikle dizayn edilmiş uzun akşamların olduğu geccelere ev sahibidir. Akşam şekerlemesi, azıcık uyku, çay ve meyve keyfi derken farkında varmadan, yatmadan önce acıkıyorsunuzdur. Hele de elinizde telefonunuzla uzun zamanlar geçirdiyseniz ne zaman acıktığınızı ancak yatağa girdiğinizde anlıyorsunuz. İşte o alarmlar devreye o zaman giriyor ve insan yemeden uyuyamıyor. Ancak o saatte yemek yemek tam bir tehlike arz ediyor.

Gecce geç yenen yemekler ‘kalp krizi ve felç riskini artırıyor’

• Bir kişi uyuduğunda, genellikle tansiyonu yüzde 10 oranında düşer.
• Ancak kişi yatmadan önceki iki saat içinde bir şeyler yediği zaman bu durum değişir.
• Bilim insanları bunun, yemek yediğimizde stres hormonlarının salgılanmasından kaynaklandığını düşünüyor.
• ‘Gecceleri tansiyonu düşük olmayanların’ kalp rahatsızlıkları nedeniyle ölme olasılıkları 3 kat daha fazla.
Uzmanlar, gecce geç saatte yemek yemenin milyonlarca insanı kalp krizi ve felç geçirme açısından tehlikeye attığı konusunda uyarıyorlar.


YAZI: KAMURAN AKDEMİR
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Bağlantılar: yemek yemek

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