Gamze Topuz'dan flaş karar! Başlamadan ayrıldı!

Tümer Metin ve Gamze Topuz ikinci kez barıştı!
Ekim ayında Avlu dizisi için anlaştığı Limon Yapım'la karşılıklı olarak anlaşarak çekilme kararı alan Topuz, kararını sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.
Tümer Metin ve Gamze Topuz yine gerildi!
İşte o açıklama:
"Ekim ayında anlaştığım Limon Yapım'ın "Avlu" adlı projesinden şirketle karşılıklı anlaşarak çekilme kararı aldı. Limon Yapım'la ve "Avlu" adlı diziyle hiçbir bağlantım kalmamıştır. Dizinin kadrosunda olacağım yönünde çıkan haberler asılsızdır."
Gamze Topuz ve Tümer Metin’in aşk geccesi!
Tümer Metin ve Gamze Topuz barıştı mı?