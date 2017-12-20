Gamze Topuz'dan flaş karar! Başlamadan ayrıldı!

Magazin - 20.12.2017 20:25

Tümer Metin ve Gamze Topuz ikinci kez barıştı!

Tümer Metin ve Gamze Topuz yine gerildi!

Gamze Topuz ve Tümer Metin’in aşk geccesi!

Tümer Metin ve Gamze Topuz barıştı mı?

Eski futbolcu Tümer Metin ile geçtiğimiz günlerde ikinci kez barışan oyuncu Gamze Topuz, sosyal medya hesabından yeni başlayacağı diziden ayrıldığını açıkladı.Ekim ayında Avlu dizisi için anlaştığı Limon Yapım'la karşılıklı olarak anlaşarak çekilme kararı alan Topuz, kararını sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu."Ekim ayında anlaştığım Limon Yapım'ın "Avlu" adlı projesinden şirketle karşılıklı anlaşarak çekilme kararı aldı. Limon Yapım'la ve "Avlu" adlı diziyle hiçbir bağlantım kalmamıştır. Dizinin kadrosunda olacağım yönünde çıkan haberler asılsızdır."