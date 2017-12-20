Gamze Topuz'dan flaş karar! Başlamadan ayrıldı!

Geçtiğimiz günlerde Tümer Metin ile ikinci kez barışan Gamze Topuz, sosyal medya hesabından yeni başlayacağı diziden ayrıldığını duyurdu.

Magazin - 20.12.2017 20:25
Gamze Topuz'dan flaş karar! Başlamadan ayrıldı!
Eski futbolcu Tümer Metin ile geçtiğimiz günlerde ikinci kez barışan oyuncu Gamze Topuz, sosyal medya hesabından yeni başlayacağı diziden ayrıldığını açıkladı.

Tümer Metin ve Gamze Topuz ikinci kez barıştı!

Tümer Metin ve Gamze Topuz ikinci kez barıştı!



Ekim ayında Avlu dizisi için anlaştığı Limon Yapım'la karşılıklı olarak anlaşarak çekilme kararı alan Topuz, kararını sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.

Tümer Metin ve Gamze Topuz yine gerildi!

Tümer Metin ve Gamze Topuz yine gerildi!



İşte o açıklama:

"Ekim ayında anlaştığım Limon Yapım'ın "Avlu" adlı projesinden şirketle karşılıklı anlaşarak çekilme kararı aldı. Limon Yapım'la ve "Avlu" adlı diziyle hiçbir bağlantım kalmamıştır. Dizinin kadrosunda olacağım yönünde çıkan haberler asılsızdır."


Gamze Topuz ve Tümer Metin’in aşk geccesi!

Gamze Topuz ve Tümer Metin’in aşk geccesi!



Tümer Metin ve Gamze Topuz barıştı mı?

Tümer Metin ve Gamze Topuz barıştı mı?
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
  • Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
  • Miray Daner'den flaş karar!
  • Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
  • Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
  • Gala için kampa girdi! Hedefi...
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Eski eşten yeni aşka şok yorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...