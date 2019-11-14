Gamze Topuz: "Evliliği düşünmedik"

Bir süredir ekranlardan uzak olan Gamze Topuz, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Şu an yeni bir projesi olmadığını söyleyen Topuz, "Her sektör gibi dizi ve sinema sektörü de bazı sıkıntılar yaşıyor, o yüzden de biz de düzelmesi ve eski hareketli günlerine dönmesini bekliyoruz" dedi.Topuz, uzun süredir birlikte olduğu Tümer Metin ile ilgili "Güzel bir birlikteliğimiz var ama evlenmeyi hiç düşünmedik, düşünmüyoruz da. Biz ikimiz de daha önce evlilik yapmış insanlarız, çocuklarımız da var, bu yüzden evlenmeyi düşünmedik" dedi.