Gamze Özçelik: Kapanmam gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim

Magazin - 24.04.2018 03:45

Gamze Özçelik, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulundu. Dünyadaki ülkeler arasında en çok Türkiye'nin, mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu dile getiren Özçelik; Amerika'nın Kudüs kararı sonrası Kudüs'e yaptığı ziyarete değinmeyi de atlamadı.Gamze Özçelik, ''Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim'' dedi.Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik ''Herkes kendi bakış açısıyla görüp yorumlayabilir. İnsan, içindeki hakikati bazen duyamayabiliyor ya da üstünü başka şeylerle örtebiliyor.'' diyerek sözlerine şöyle devam etti; ''Her zaman kırılgan, sahtelikten hoşlanmayan, gerçeği arayan bir yapım vardı. Allah inancı kalbime konmuştu çok şükür. Ama sadece ne şekilde inanmam ve uygulamam gerektiğine bu kadar hakim değildim. 'Gerçek ne? Hayat sadece yaşayalım, çalışalım ve ölelim değildir herhalde' diye sorgulamaya, Allah'a dua etmeye başladım; 'Nasıl olmam gerekiyorsa öyle oldurt, ne yapmam gerekiyorsa bana yol göster' diye. Teslimiyet arttıkça Allah insanın önüne çıkarıyor zaten.'' dedi.Bu süreçte çevresinde değişim de olduğunu vurgulayan Gamze Özçelik, '' Seni bir yola iletecekse Rabbim, senin çevreni de, işini ona göre değiştiriyor. Bazen 'Neden oldu?' diyorsun anlamıyorsun ama sonradan görüyorsun senin için en doğru olanı yaptığını'' sözlerini dile getirdi.