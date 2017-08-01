Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, oğulları Murathan’la birlikte tatile çıktı. Çift, önceki akşam Bodrum-Gümüşlük’teki dönercide döner yerken objektife takıldı. İkili barışmalarıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Çift, 6 yıl önce boşanmıştı. Son dönemde barışan çift, yeniden evlilik yolunda adım adım ilerliyorlar.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş arasındaki buzlar eridi!
Önceki akşam Gümüşlük’te görüntülenen Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, barışmalarıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.Magazin - 02 Ağustos 2017 06:00
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