Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş arasındaki buzlar eridi!

Önceki akşam Gümüşlük’te görüntülenen Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, barışmalarıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Magazin - 02 Ağustos 2017 06:00
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş arasındaki buzlar eridi!
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, oğulları Murathan’la birlikte tatile çıktı. Çift, önceki akşam Bodrum-Gümüşlük’teki dönercide döner yerken objektife takıldı. İkili barışmalarıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Çift, 6 yıl önce boşanmıştı. Son dönemde barışan çift, yeniden evlilik yolunda adım adım ilerliyorlar.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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