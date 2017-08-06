Gamze Balım: Gereksiz bir ilişkiydi...

Gamze Balım, Kerem Tunçeri ile barıştıkları yönündeki iddialara yanıt verdi.

Magazin - 06 Ağustos 2017 09:00
Gamze Balım: Gereksiz bir ilişkiydi...
Gamze Balım, Kerem Tunçeri ile barıştığı ve birlikte Çeşme’ye gittikleri iddiasına yanıt verdi.

Gamze Balım konuyla ilgili olarak, “Bu aylar önce bitmiş gereksiz bir ilişki. Yalnızca yaptığım işle anılmak istediğim dönemde bu tarz haberler beni mutsuz ediyor." dedi.

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