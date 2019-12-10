Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin kötülerinden Kral Joffrey karakterine hayat veren Jack Gleeson İstanbul'daydı.
SOKAKTA KARŞILAŞTILAR
Bir sosyal medya kullanıcısı, Kadıköy'de sokakta yürürken Jeck Gleeson ile karşılaştı. Kullanıcı, Twitter hesabından ünlü oyuncuyla fotoğrafını paylaşıp "Kadıköy'de yürüyorsun karşına Joffrey çıkıyor daha saçma çok az şey gördüm." notunu düştü. Paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Game of Thrones'un yıldızı İstanbul sokaklarında!
Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde Kral Joffrey karakterini canlandıran Jack Gleeson İstanbul'daydı.
10.12.2019 15:45 Dünya Magazin