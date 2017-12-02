Taksim Gezi Parkı'nda buluşan Galatasaraylı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde Vodafone Park'a geldi. Taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde stada yürüdü. Güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar stadın birçok noktasında arandı.
Bu arada Galatasaraylı taraftarların yürüyüşü sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Yolun karşısında bulunan iki Beşiktaşlı taraftar formalarını Sarı-kırmızılı taraftarlara gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da 2 Beşiktaş taraftarına tezahüratlarla karşılık verdi.
Beşiktaş ile Galatasaray bu akşam saat 19.30'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
Galatasaray taraftarları Vodafone Park'a geldi!
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig 14'üncü hafta mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Vodafone Park'a ulaştı.Spor - 02.12.2017 17:11
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