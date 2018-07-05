Galatasaray Miranda ve Denayer'i istiyor!

Denayer’in kiralanması için Manchester City ile masaya oturacak olan Galatasaray, Miranda konusunu ise Inter’le görüşecek.

Futbol - 05.07.2018 12:24
Galatasaray Miranda ve Denayer'i istiyor!
Galatasaray, defans bölgesine takviye için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar’ın hedefindeki ilk iki isim; Jason Denayer ve Miranda.

Şampiyonlar Ligi öncesi elinde Maicon ve Serdar Aziz dışında ilk 11 düzeyinde stoperi kalmayan Galatasaray eski oyuncusu Denayer’i tekrar kiralamak istiyor.

Miranda için Brezilya’li kaleci antrenörü Taffarel devreye girdi. 33 yaşındaki Brezilyalı savunmacıya Galatasaray hakkındaki her şeyi anlatan tecrübeli hoca, oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Miranda’nın transferi için kulübü Inter’le bir görüşme yapılacak ve İtalyan takımının Miranda’yı satmaya yeşil ışık yakması durumunda Galatasaray’ın resmi teklifi sunacağı öğrenildi.
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