Galada aşk üçgeni!

Başrollerinde Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek ve Cemrehan Karakaş’ın yer aldığı Murat Onbul’un yönetmenliğini üstlendiği, “4N1K”nın devam filmi “4N1K 2” filminin galası önceki akşam İstanbul'da bir alışveriş merkezinde düzenlendi.

Magazin - 05.05.2018 01:15
Galada aşk üçgeni!
4N1K 2 filminin galasında aşk üçgeni gecceye damga vurdu. Alina Boz, eski aşkı Burak Yörük'e destek vermek için galaya katıldı.

Boz'un adının aşk dedikodularına karıştığı, aynı zamanda eski sevgilisi Burak Yörük'ün yakın dostu olan Bedirhan Soral da galadaki yerini aldı.

Soral, sorulara, "Kardeşime (Burak Yörük) destek vermek için buradayım." cevabını verdi.

Alina Boz 160 bin lirasını istedi!

Alina Boz 160 bin lirasını istedi!



Alina Boz aşkına onay çıktı!

Alina Boz aşkına onay çıktı!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Amine Gülşe’den stil önerileri Amine Gülşe’den stil önerileri
İşte Aybüke Pusat'ın yeni sevgilisi... İşte Aybüke Pusat'ın yeni sevgilisi...
Nurgül Yeşilçay yine mi estetik yaptırdı? Nurgül Yeşilçay yine mi estetik yaptırdı?
UEFA, Galatasaray için tarih verdi! UEFA, Galatasaray için tarih verdi!
Kocaman ve Güneş'e ceza! Kocaman ve Güneş'e ceza!
Yaz alışverişinde olması gerekenler! Yaz alışverişinde olması gerekenler!
Sosyetede sürpriz aşk! Sosyetede sürpriz aşk!
Asena Atalay'dan eski eşi Caner Erkin'e ağır suçlama! Asena Atalay'dan eski eşi Caner Erkin'e ağır ...
Aybüke Pusat sevgilisiyle görüntülenmemek için... Aybüke Pusat sevgilisiyle görüntülenmemek ...

MAGAZİN HABERLERİ

  • Demet Akbağ isyan etti!
  • Ebru Gündeş'ten pırlanta şov!
  • Ece Seçkin: "Geç kaldın, kaptılar!"
  • Beren Saat ile Engin Akyürek yeniden bir araya geliyor!
  • Sertab Erener'den Hadise'ye destek!
  • Ünlü müzisyen şoke etti!
  • Kıvanç Tatlıtuğ savcıya ifade verdi!
  • Tan'la Gülşen'in Delikanlım krizi!
  • Aşkı ele veren detay!
  • Burcu Güneş: "Türkiye'de bir ilk yaptım!"

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İzleyici Sena'yı istemiyor!
  • Mahkeme talebi kabul etti...
  • Paris Hilton'un video pişmalığı!
  • Selin Şekerci savunma yaptı!
  • Mert Fırat, Hande'yi sildi!
  • Tolga Güleç ve Yeliz Şar'dan sert tepki!
  • Deniz Akkaya'dan Nihat Odabaşı'na sert sözler!
  • Maskeli Kadir Doğulu!
İzleyici Sena'yı istemiyor!