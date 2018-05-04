Galada aşk üçgeni!
Başrollerinde Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek ve Cemrehan Karakaş’ın yer aldığı Murat Onbul’un yönetmenliğini üstlendiği, “4N1K”nın devam filmi “4N1K 2” filminin galası önceki akşam İstanbul'da bir alışveriş merkezinde düzenlendi.
Magazin - 05.05.2018 01:15
4N1K 2 filminin galasında aşk üçgeni gecceye damga vurdu. Alina Boz, eski aşkı Burak Yörük'e destek vermek için galaya katıldı.
Boz'un adının aşk dedikodularına karıştığı, aynı zamanda eski sevgilisi Burak Yörük'ün yakın dostu olan Bedirhan Soral da galadaki yerini aldı.
Soral, sorulara, "Kardeşime (Burak Yörük) destek vermek için buradayım." cevabını verdi.
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