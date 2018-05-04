Galada aşk üçgeni!

Magazin - 05.05.2018 01:15

Alina Boz 160 bin lirasını istedi!

Alina Boz aşkına onay çıktı!

4N1K 2 filminin galasında aşk üçgeni gecceye damga vurdu. Alina Boz, eski aşkı Burak Yörük'e destek vermek için galaya katıldı.Boz'un adının aşk dedikodularına karıştığı, aynı zamanda eski sevgilisi Burak Yörük'ün yakın dostu olan Bedirhan Soral da galadaki yerini aldı.Soral, sorulara, "Kardeşime (Burak Yörük) destek vermek için buradayım." cevabını verdi.