İlk olarak 2002 yılında ekrana gelen 'Çocuklar Duymasın' bu sene üçüncü kez tekrar ekranlara gelmeye başladı. Dizinin yeni bölümlerinde önceleri 'Havuç' karakteri yoktu. Fakat daha sonra Baran Erdoğan, 'Havuç' olarak diziye dahil oldu. Havuç'u dizi ilk başladığında Furkan Kızılay canlandırıyordu. Kızılay'ın 'Çocuklar Duymasın'a katılmaması olay olmuştu. Oyuncu önceki akşam 'Öğrenci Kafası: Soygun' filminin galasında görüntülendi. Furkan Kızılay'a kolundaki çizik ve morluklar sorulunca oyuncu, “Aslan Ailem dizisinde ağaca tırmanma sahnem vardı, o sırada oldu” dedi.
Oyuncu, “Çocuklar Duymasın”da Havuç’u oynayan Baran Erdoğan’la ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi:
"Orada benim yerime oynayan arkadaşa (Baran Erdoğan) çok yüklendiler. Tabii ki kolay değil. Sonuçta 15 senelik ‘Havuç’ karakteri var ortada. Seyircinin yeni 'Havuç'a bir anda alışması kolay olmayacak. Zor bir şeyin altına girdi. İşi çok zor, başarılar diliyorum kendisine"
Furkan Kızılay'dan 'Havuç' açıklaması!
Furkan Kızılay, 'Çocuklar Duymasın'da 'Havuç' karakterini canlandıran Baran Erdoğan’la ilgili konuştu.TV Dünyası - 27.04.2018 11:14
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Çocuklar Duymasın, Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Furkan Kızılay
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
TV DÜNYASI HABERLERİ
- Serkan Çayoğlu'nun yeni projesi belli oldu!
- Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları açıklandı!
- Sen Anlat Karadeniz'de sürpriz evlilik teklifi!
- Söz dizisinden Ece Seçkin sürprizi!
- Aslan ailesinin yeni savaşı!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (26.04.2018)
- Süreyya Faruk'u affetmiyor!
- İnsanlık Suçu'na izleyiciden destek!
- Çocuklar Duymasın'daki abartı seyircinin gözünden kaçmadı!
- Netflix Çağatay Ulusoy'u dünyaya tanıttı!