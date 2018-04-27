Furkan Kızılay'dan 'Havuç' açıklaması!

TV Dünyası - 27.04.2018 11:14

İlk olarak 2002 yılında ekrana gelen 'Çocuklar Duymasın' bu sene üçüncü kez tekrar ekranlara gelmeye başladı. Dizinin yeni bölümlerinde önceleri 'Havuç' karakteri yoktu. Fakat daha sonra Baran Erdoğan, 'Havuç' olarak diziye dahil oldu. Havuç'u dizi ilk başladığında Furkan Kızılay canlandırıyordu. Kızılay'ın 'Çocuklar Duymasın'a katılmaması olay olmuştu. Oyuncu önceki akşam 'Öğrenci Kafası: Soygun' filminin galasında görüntülendi. Furkan Kızılay'a kolundaki çizik ve morluklar sorulunca oyuncu, “Aslan Ailem dizisinde ağaca tırmanma sahnem vardı, o sırada oldu” dedi.Oyuncu, “Çocuklar Duymasın”da Havuç’u oynayan Baran Erdoğan’la ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi:"Orada benim yerime oynayan arkadaşa (Baran Erdoğan) çok yüklendiler. Tabii ki kolay değil. Sonuçta 15 senelik ‘Havuç’ karakteri var ortada. Seyircinin yeni 'Havuç'a bir anda alışması kolay olmayacak. Zor bir şeyin altına girdi. İşi çok zor, başarılar diliyorum kendisine"