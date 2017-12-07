Furkan Kızılay, Aslan Ailem dizisinin kadrosuna katıldı!

Magazin - 07.12.2017 20:50

Çocuklar Duymasın'da tekrar 'Havuç' olmayı reddeden Furkan Kızılay, TRT 1'de yayınlanan Aslan Ailem dizisine transfer oldu. Çocuklar Duymasın dizisinde uzun yıllar rol alan, hatta bu diziyle büyüyen Furkan Kızılay, Kanal D ekranlarında yeniden dönüş yapan Çocuklar Duymasın'da Havuç rolüne dönmek istememişti.Artık bu defteri kapattığını açıklayan ve Çocuklar Duymasın dizisi hayranlarını da bir hayli üzen Furkan Kızılay, yeniden ekrana dönüş yapıyor. Geçen sene Survivor'da yarışan oyuncu, TRT 1'in sevilen dizisi Aslan Ailem'e katıldı.Yapımcılığını Es Film'in üstlendiği; başrollerini Burcu Özberk, Akın Akınözü, Hakan Salınmış, Benian Dönmez, Ferdi Sancar, Fırat Altunmeşe, Bora Akkaş, Zerrin Sümer, Eda Şölenci ve Ceren Taşçı'nın paylaştığı yapımın kadrosuna 8. bölüm itibariyle 'Çocuklar Duymasın'daki Havuç karakteriyle ünlenen Furkan Kızılay dahil oluyor.