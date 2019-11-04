'Her Yerde Sen' dizisinin yıldızı Furkan Andıç, sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi.
UYKUSUZ KALDI
Yoğun set programı sebebiyle tüm günlerini sette geçiren yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına "Uyku mu? Asla! :)" notunu düştü. Yakışıklı oyuncunun uykusuz kalması hayranlarını endişelendirdi. Hayranları Andıç'a destek mesajları attı.
Furkan Andıç uykusuz kaldı!
'Her Yerde Sen' dizisinin yıldızı Furkan Andıç, sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi.
04.11.2019 16:30 Magazin