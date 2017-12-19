Fulya Zenginer ile Küntay Evren aşkının ilk fotoğrafı...

Magazin - 20.12.2017 07:00

Oyuncu Fulya Zenginer ile yönetmen sevgilisi Küntay Evren, önceki akşam ilk kez birlikte objektife yansıdı. Baş başa yemek yedikleri Arnavutköy'deki bir mekan çıkışında görüntülenen çift, “Hava soğuk, yağmur da yağıyor. Islanmayalım, başka zaman konuşuruz” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.Kaynak: hurriyet.com.tr