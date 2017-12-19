Oyuncu Fulya Zenginer ile yönetmen sevgilisi Küntay Evren, önceki akşam ilk kez birlikte objektife yansıdı. Baş başa yemek yedikleri Arnavutköy'deki bir mekan çıkışında görüntülenen çift, “Hava soğuk, yağmur da yağıyor. Islanmayalım, başka zaman konuşuruz” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Fulya Zenginer ile Küntay Evren aşkının ilk fotoğrafı...
Arnavutköy'deki bir mekan çıkışında ilk kez birlikte görüntülenen Fulya Zenginer ile Küntay Evren, flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşadı.Magazin - 20.12.2017 07:00
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