Frikik üstüne frikik verdi!

Lisa Opie, Miami'de bir etkinliğe katıldı. Güzel model dekolteli elbisesiyle bakışları üzerine toplamayı başardı.

Dünya Magazin - 23.12.2017 17:33
Frikik üstüne frikik verdi!
Lisa Opie, Miami'de bir etkinliğe katıldı. Kapıda magazin muhabirleriyle karşılaşan model frikik üstüne frikik verdi. Arabasından inerken zorlanan Opie mavi elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı.

İşte o kareler...
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Bağlantılar: Lisa Opie, Miami

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