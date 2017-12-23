Lisa Opie, Miami'de bir etkinliğe katıldı. Kapıda magazin muhabirleriyle karşılaşan model frikik üstüne frikik verdi. Arabasından inerken zorlanan Opie mavi elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı.
İşte o kareler...
Frikik üstüne frikik verdi!
Lisa Opie, Miami'de bir etkinliğe katıldı. Güzel model dekolteli elbisesiyle bakışları üzerine toplamayı başardı.Dünya Magazin - 23.12.2017 17:33
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