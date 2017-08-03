Fotoğrafçı Pelin Akil!

Magazin - 03 Ağustos 2017 09:30

Ünlü oyuncular Pelin Akil ile Anıl Altan çifti Çeşme'de tatil yapıyor. Önceki gün bir beach'te görüntülenen çift denizin ve güneşin tadını çıkardı.İlerleyen saatlerde Anıl Altan 'ringo'ya bindi, Pelin Akil ise eşinin adrenalin dolu anlarını fotoğrafladı. Yeşil bikinisiyle dikkat çeken Pelin Akil sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara attıİŞTE O GÖRÜNTÜLER: