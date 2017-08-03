Fotoğrafçı Pelin Akil!

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti tatillerine Çeşme'de devam ediyor.

Magazin - 03 Ağustos 2017 09:30
Fotoğrafçı Pelin Akil!
Ünlü oyuncular Pelin Akil ile Anıl Altan çifti Çeşme'de tatil yapıyor. Önceki gün bir beach'te görüntülenen çift denizin ve güneşin tadını çıkardı.

İlerleyen saatlerde Anıl Altan 'ringo'ya bindi, Pelin Akil ise eşinin adrenalin dolu anlarını fotoğrafladı. Yeşil bikinisiyle dikkat çeken Pelin Akil sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara attı

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Bağlantılar: Pelin Akil, Anıl Altan

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