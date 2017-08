Flormar “Nude & Smoky” far paleti ile muhteşem bakışlar

Güzellik - 03 Ağustos 2017 17:31

Flormar’ın “Nude & Smoky” far paletlerini keşfettiniz mi? Gözlerinize belirginlik kazandırmak ve vurgulamak için her biri farklı görünümler yaratmanızı sağlayacak on tondan oluşan “Nude & Smoky” far paletleri ile gözlerin ışıldamaya hazır!Derin bakışların gizemi: “Nude & Smoky” far paleti!Nude ve Smoky far paletleri; kremsi yapısı, yarı mat ve sedefli dokusu ile göz makyajının olmazsa olmazı! Palet içerisindeki tüm renkler birbiriyle başarılı bir şekilde karıştırılabilirken eşsiz bir kalıcılık sunar.Flormar “Nude & Smoky“ far paletleri paraben, D5 ve mineral yağ içermezken, içerisinde bulunan jojoba yağı ile de cildi besler.