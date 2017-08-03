Flormar “Nude & Smoky” far paleti ile muhteşem bakışlar

Flormar “Nude & Smoky” far paleti ile ışıltıyı gözlerine taşı!

Güzellik - 03 Ağustos 2017 17:31
Flormar “Nude & Smoky” far paleti ile muhteşem bakışlar
Flormar’ın “Nude & Smoky” far paletlerini keşfettiniz mi? Gözlerinize belirginlik kazandırmak ve vurgulamak için her biri farklı görünümler yaratmanızı sağlayacak on tondan oluşan “Nude & Smoky” far paletleri ile gözlerin ışıldamaya hazır!


Derin bakışların gizemi: “Nude & Smoky” far paleti!

Nude ve Smoky far paletleri; kremsi yapısı, yarı mat ve sedefli dokusu ile göz makyajının olmazsa olmazı! Palet içerisindeki tüm renkler birbiriyle başarılı bir şekilde karıştırılabilirken eşsiz bir kalıcılık sunar.


Flormar “Nude & Smoky“ far paletleri paraben, D5 ve mineral yağ içermezken, içerisinde bulunan jojoba yağı ile de cildi besler.

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