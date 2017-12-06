Flormar Deluxe Cashmere Lipstick ile dudaklarda kadife etkisi

Güzellik - 06.12.2017 11:43

’ın pastel ve canlı renkleri buluşturduğu, yumuşak dokusu ile dikkat çeken; hem doğal hem gösterişli makyajın yıldızı olarak karşınızda!Flormar,ruju ile feminen, doğal ve bir o kadar cesur makyajseverleri bu sezon şımartmaya devam ediyor. Her duruma uyum sağlayan, kadifemsi yarı mat dokudaki on farklı renkte karşımıza çıkıyor!Sezona uygun renkleri ile doğal, enerjisi yüksek ve gösterişli bir makyajın vazgeçilmezi, kadifemsi yarı mat yapısı ile dudaklarına pürüzsüzlük katarken, uzun bir süre için canlı ve pürüzsüz dudaklara sahip olmana yardımcı olacak!Dudaklarının daha dolgun, baştan çıkarıcı ve pürüzsüz görünmesini sağlayaniçeriği ile dudaklarında renklerin coşkusunu hisset!