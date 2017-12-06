Flormar’ın pastel ve canlı renkleri buluşturduğu, yumuşak dokusu ile dikkat çeken Deluxe Cashmere Lipstick Stylo; hem doğal hem gösterişli makyajın yıldızı olarak karşınızda!
Flormar, Deluxe Cashmere Lipstick Stylo ruju ile feminen, doğal ve bir o kadar cesur makyajseverleri bu sezon şımartmaya devam ediyor. Her duruma uyum sağlayan Deluxe Cashmere Lipstick Stylo, kadifemsi yarı mat dokudaki on farklı renkte karşımıza çıkıyor!
Flormar Deluxe Cashmere Lipstick Stylo ile dudaklarda pürüzsüz görünüm, kusursuz makyaj!
Sezona uygun renkleri ile doğal, enerjisi yüksek ve gösterişli bir makyajın vazgeçilmezi Flormar Deluxe Cashmere Lipstick Stylo, kadifemsi yarı mat yapısı ile dudaklarına pürüzsüzlük katarken, uzun bir süre için canlı ve pürüzsüz dudaklara sahip olmana yardımcı olacak!
Dudaklarının daha dolgun, baştan çıkarıcı ve pürüzsüz görünmesini sağlayan Deluxe Cashmere Lipstick Stylo içeriği ile dudaklarında renklerin coşkusunu hisset!
Flormar Deluxe Cashmere Lipstick ile dudaklarda kadife etkisi
Flormar’ın Deluxe Cashmere Lipstick Stylo ruju ile dudaklara etkili bir dokunuş! Kullanım kolaylığı sağlayan kadifemsi dokusu ile çekici dudaklara sahip olmak çok kolay!Güzellik - 06.12.2017 11:43
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