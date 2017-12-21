Flaşlar patlayınca çıldırdı!

Magazin - 22.12.2017 08:00

Show TV’deki ‘Kalp Atışı’nın ‘İpek’i Merve Çağıran adını 6 ay önce Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla duyurmuştu. Geçen hafta da bir ödül törenine dizideki rol arkadaşı Ali Burak Ceylan ile el ele katılmış, ikilinin sevgili olduğu söylenmişti. Merve Çağıran önceki gcece herkesi şaşırttı. ‘Çi’ dizisinde oynayan Armağan Oğuz ile Cihangir’deydi.PARA TEKLİFİYanlarında ortak arkadaşları olan ikili tam Merve Çağıran’ın evinin önündeyken flaşlar patladı. Merve Çağıran kızdı ve bağırıp çağırmaya başladı. Bu sırada Armağan Oğuz “Bir dakika Merve” diyerek habercilere döndü. “Silin o fotoğrafları, size istediğiniz parayı verelim” teklifinde bulundu. “Hayır” yanıtını alınca daha fazla üstelemeden apartmana girdiler.Kaynak: posta.com.tr