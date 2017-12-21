Show TV’deki ‘Kalp Atışı’nın ‘İpek’i Merve Çağıran adını 6 ay önce Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla duyurmuştu. Geçen hafta da bir ödül törenine dizideki rol arkadaşı Ali Burak Ceylan ile el ele katılmış, ikilinin sevgili olduğu söylenmişti. Merve Çağıran önceki gcece herkesi şaşırttı. ‘Çi’ dizisinde oynayan Armağan Oğuz ile Cihangir’deydi.
PARA TEKLİFİ
Yanlarında ortak arkadaşları olan ikili tam Merve Çağıran’ın evinin önündeyken flaşlar patladı. Merve Çağıran kızdı ve bağırıp çağırmaya başladı. Bu sırada Armağan Oğuz “Bir dakika Merve” diyerek habercilere döndü. “Silin o fotoğrafları, size istediğiniz parayı verelim” teklifinde bulundu. “Hayır” yanıtını alınca daha fazla üstelemeden apartmana girdiler.
Kaynak: posta.com.tr
Flaşlar patlayınca çıldırdı!
Önceki gecce ‘Çi’ dizisinde oynayan Armağan Oğuz ile Cihangir’de görüntülenen Merve Çağıran, flaşlar patlayınca sinirlendi. Çağıran, bu tavrı ile şaşırttı.Magazin - 22.12.2017 08:00
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