Flaş açıklama! 3 Adam dağıldı!

Magazin - 09 Ağustos 2017 13:00

3 Adam yeni sezonda yok!

İbrahim Büyükak'tan yeni film!

"3 Adam" programının bitmesinin ardından İbrahim Büyükak, Akmerkez'de görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Büyükak, yeni bir sinema filmi hazırlığı içinde olduğunu anlattı. Oğuzhan Koç'la kameranın karşısına geçeceğini söyleyen İbrahim Büyükak, filmde Eser Yenenler’in yer almayacağını söyledi."Eser’e uygun rol yoktu. '3 Adam filmi olsun' diye yapmadık zaten" diyen Büyükak, "Aramızda konuştuk. Eser her zaman yanımızda" dedi.Eser Yenenler'in ise bir stand up hazırlığında olduğu öğrenildi.[url=https://www.gecce.com.tr/haber-ibrahim-buyukaktan-yeni-film][/url]