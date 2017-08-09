Flaş açıklama! 3 Adam dağıldı!

İbrahim Büyükak yeni filminde Oğuzhan Koç'la kamera karşısına geçeceğini açıkladı. Büyükak, Eser Yenenler'in filmde rol almayacağını söyledi.

Magazin - 09 Ağustos 2017 13:00
Flaş açıklama! 3 Adam dağıldı!
"3 Adam" programının bitmesinin ardından İbrahim Büyükak, Akmerkez'de görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Büyükak, yeni bir sinema filmi hazırlığı içinde olduğunu anlattı. Oğuzhan Koç'la kameranın karşısına geçeceğini söyleyen İbrahim Büyükak, filmde Eser Yenenler’in yer almayacağını söyledi.

3 Adam yeni sezonda yok!

3 Adam yeni sezonda yok!




"Eser’e uygun rol yoktu. '3 Adam filmi olsun' diye yapmadık zaten" diyen Büyükak, "Aramızda konuştuk. Eser her zaman yanımızda" dedi.

Eser Yenenler'in ise bir stand up hazırlığında olduğu öğrenildi.
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İbrahim Büyükak'tan yeni film!

İbrahim Büyükak'tan yeni film!
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