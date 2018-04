Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!

Magazin - 25.04.2018 14:21

Google'da en çok aranan diziler!

Dünyanın her yerinde büyük ilgi gören Game Of Thrones'un 2019 yılında izleyicisiyle buluşacak olan final sezonu için büyük önlemler almaya devam ediyor.Daha önce dizi hakkında bilgi sızdırma olaylarını önlemek için birden çok final çekilmiş ve oyunculara senaryonun tamamı verilmemişti. Yapımcıların aldığı yeni önlemlere servetlik sözleşmeler de eklendi.Game Of Thrones'un final senaryosunu önceden görmesi gereken başrol oyuncuları, en ufak bir detay sızdırması durumunda 30 milyon dolar ödemek zorunda kalacak.