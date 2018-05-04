Finale doğru sürpriz çıkış!

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Vatanım Sensin isimli finale doğru reytinglerde tekrar yükseliş yaşadı.

TV Dünyası - 04.05.2018 11:56
Finale doğru sürpriz çıkış!
Kanal D’de yayınlanan, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerinde oynadıkları Vatanım Sensin dizisi, sezon sonunda ekrana veda edecek.

Dizinin geçtiğimiz haftalarda Perşembe akşamları yayınlanan bölümleri, reytingin alt sıralarına doğru düşmeye başlamıştı.

Dizi, dün akşam yayınlanan soluk kesen bölümünün ardından Total’de 7. sıraya yükselirken, AB’de ise zirveye oturdu.

Milli Mücadele yıllarının ekrana getirildiği Vatanım Sensin’de dün akşam Cevdet, çok zor bir sınavdan geçti.

Türk askerlerine yiyecek gitmesi için bir çocuk kaçırmak zorunda kalan Cevdet, Azize ile de görüş ayrılığı yaşadı.

Annesini kaybettikten sonra dayanma gücü iyice zorlaşan Cevdet, bir yandan da Yunan komutanı olmanın ağırlığını daha çok omuzlarında hissetmeye başladı.

Dizi, Haziran’ın ilk haftası final yapacak ama finale doğru makas yükseltip AB’nin zirvesine oturması da büyük sürpriz oldu.
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