Final günü belli oldu!

TV Dünyası - 25.04.2018 11:08

Dönem dizilerine duyulan ilginin azalmasından dolayı Mehmed Bir Cihan Fatihi istenilen reytinge bir türlü ulaşamadı. Dizinin oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalioğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse gibi isimler yer alıyor.,Dizinin reytingleri düşük geldiği için Kanal D tarafından final kararı verilmişti. Mehmed Bir Cihan Fatihi, 1 Mayıs Salı akşamı final yapacak. Dizinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanması beklenirken kolaj bölüm yayınlandı.